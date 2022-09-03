تقي الآمرلي: يجب إيقاف صلاحية محافظ صلاح الدين وإلا سيكون لنا موقف إزاء الإستهتار الحاصل بالمحافظة

2022/09/03 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ندعو لمراعاة جميع مناطق محافظة صلاح الدين وابنائها بتخصيصات مالية عادلة، نرى السيد المحافظ يغبن حق بعض الأقضية المضحية مثل قضاء طوز وآمرلي وبلد ودجيل والحاتمية وبني سعد الاول والثاني والمناطق التابعة الى الاقضية المذكورة، لكون المعركة كانت في هذه المناطق والتي لم تكتمل مشاريعها الى الآن، وكأنما المحافظة مقسّمة الى قسمين على أساس الطائفية والقومية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً.

لذا نطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الفساد الكبير في المحافظة وايقاف صلاحية المحافظ في التصرف بتخصيصات صندوق اعمار المناطق المتضررة وسحب اليد عنه، وإلا سيكون لدينا موقف آخر مع هذا الاستهتار وجمع تواقيع في مجلس النواب لإقالته.

النائب مهدي تقي الآمرلي

رئيس كتلة بــــدر النيابية

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