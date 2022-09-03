تقي الآمرلي: يجب إيقاف صلاحية محافظ صلاح الدين وإلا سيكون لنا موقف إزاء الإستهتار الحاصل بالمحافظة

لذا نطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الفساد الكبير في المحافظة وايقاف صلاحية المحافظ في التصرف بتخصيصات صندوق اعمار المناطق المتضررة وسحب اليد عنه، وإلا سيكون لدينا موقف آخر مع هذا الاستهتار وجمع تواقيع في مجلس النواب لإقالته.
النائب مهدي تقي الآمرلي
رئيس كتلة بــــدر النيابية
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