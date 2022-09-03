2022/09/03 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، بعمليتين منفصلتين ضمن محافظة كركوك.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيانها، أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن بعد المُتابعة والتنسيق من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التربية في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز ومساومة أحد المُشتكين لدفع مبلغ مليوني دينار، لقاء إنجاز الأعمال الخاصَّة به”.

وأضافت أن “الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهم المنسوب إلى مُمثليَّة إقليم كردستان في إحدى الأسواق العامَّة في مركز المدينة مُتلبساً بالجرم المشهود وبحيازته مبلغ الرشوة، كما تمَّ ضبط هويَّةٍ مُزوَّرةٍ بحوزته يُعزَى صدورها إلى ديوان مُحافظة نينوى”.

وأوضحت الدائرة، أنّ “خلال العمليَّة الثانية تم ضبط منسوبٍ إلى وزارة الداخليَّة أثناء طلبه مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين مقابل عدم إزالة التجاوز المشيد على أراضي الدولة”.

وأكد البيان أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق كركوك، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليتين منفصليتين.. ضبط متهمَين إثنين بتهمة الرشوة والإبتزاز بمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمليتين منفصليتين.. ضبط متهمَين إثنين بتهمة الرشوة والإبتزاز بمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).