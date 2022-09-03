نقل جثمان الشهيد الطيار عمار حمدان من الولايات المتحدة إلى العراق

2022/09/03 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أُجريت في ولاية اتلانتا الامريكية، اليوم السبت، مراسيم توديع جثمان الشهيد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة حادث غرق.وذكر بيان لوزارة الدفاع أن “المراسيم أجريت بحضور الملحق العسكري العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن مهند عبد عبود، والعقيد الطيار الركن ياسر المعتصم بالله شريف، والعقيد الطيار جابر كامل جابر، والنقيب زيد حسن جعفر، وفريق أداء التحية من قاعدة Fort Rucker”.وأضاف أن “هذه المراسيم جرت بالرغم من الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها الولاية المذكورة من تساقط الأمطار الغزيرة”، مشيراً الى أنه “تم نقل جثمان الشهيد مع بقية الضباط الذين حضروا مراسيم التوديع الى أرض الوطن ليوارى الى مثواه الأخير” .

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