القوات الأمريكية تثبت قاعدتها العسكرية الثالثة في سوريا

2022/09/03 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثبتت القوات الأمريكية قاعدتها العسكرية الثالثة في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غرب القامشلي.

ووفق المرصد، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو 4 كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس، 3 كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.

وتتمركز القوات الأمريكية و”التحالف الدولي” ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سوريا، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.

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