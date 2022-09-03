كيف منع تدخل السيستاني الخفي الانزلاق نحو الحرب في العراق؟

2022/09/03 | 16:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاد إعلان رجل الدين الشيعي العراقي كاظم الحائري الموجود في إيران يدفع العراق إلى شفا حرب دامية الأسبوع الماضي، ولم يكن يملك القدرة على منع ذلك سوى المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني (92 عاما).

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