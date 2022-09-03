2022/09/03 | 16:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هـل منع المرجع السيستاني انزلاق العراق للحرب الاهلية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -1RGRaAKJFA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هـل منع المرجع السيستاني انزلاق العراق للحرب الاهلية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هـل منع المرجع السيستاني انزلاق العراق للحرب الاهلية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).