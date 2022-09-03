نقل جثمان الشهيد الطيار عمار حمدان من امريكا إلى العراق

2022/09/03 | 16:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نقل جثمان الشهيد مع بقية الضباط الذين حضروا مراسيم التوديع الى أرض الوطن ليوارى الى مثواه الأخير.

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