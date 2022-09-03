(بغداد اليوم) تفتح ملف المشروع الوطني للأنترنت.. موعد الإنجاز وأعداد المنازل المستهدفة

2022/09/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحددت شركة ايرثلنك للاتصالات، اليوم السبت، موعد انجاز المشروع الوطني للأنترنت.وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون، لـ(بغداد اليوم)، إن "موعد انجاز مشروع الوطني لخدمة الانترنت عن طريق الكيبل الضوئي سيكون خلال الثلاث سنوات المقبلة".وأضاف، ان "المشروع يستهدف ايصال خدمة الانترنت عن طريق الكيبل الضوئي الوصول الى 4 ملايين منزل في العراق وحصول المواطنين على خدمة فائقة الكفاءة".وتابع سعدون، ان "سرعة الانترنت عن طريق الكيبل الضوئي ستكون اعلى بـ7 الى 8 مرات من الخدمة المتوفرة حالياً في العراق".

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