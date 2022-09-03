انتشار ظاهرة رعي الأبقار في حدائق وباحات جامعة واسط (فيديو)

2022/09/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة رعي الابقار في باحات وحداثق جامعة واسط.

وأظهر مقطعا فيديويا تداوله ناشطون على مواقع التواصل وتابعته (بغداد اليوم) تجول الابقار في حدائق الجامعة أثناء ساعات الدوام الصباحي، الامر الذي أثار تذمرا بين الطلبة ومواطنين.

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