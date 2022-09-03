كربلاء تبطّن جداولها وبابل تقلل ضائعاتها المائية.. وزير الموارد ومساعي مجابهة الجفاف (صور)

2022/09/03 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تابع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، ضمن سلسلة زياراته الميدانية، مشروع تبطين جدول بني حسن في محافظة كربلاء، والأعمال الجارية بمشروع سدة الهندية في محافظة بابل للإطلاقات المائية.

وذكر المكتب الاعلامي للحمداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير تابع والوفد المرافق له أعمال تبطين جدول بني حسن في محافظة كربلاء المقدسة من قبل ملاكات الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات/مديرية صيانة مشاريع ري وبزل كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة في المحافظة لغرض تقليل الضائعات المائية وتأمين إيصال الحصص المائية إلى أبعد نقطة في المشروع وبانسيابية عالية مع السيطرة والحد من التجاوزات على المشروع".

وتابع أن "الحمداني اثنى على جهود العاملين في المشروع داعيهم الى بذل المزيد لغرض إنجازه ضمن التوقيتات الزمنية المحددة له".

وأشار الى أنه "تضمن العمل ضمن هذه المرحلة من المشروع تبطين مسافة 1,750 كم اذا تمت إزالة الرهويج والاطيان الموحلة وثم الدفن بالأتربة النظيفة والمفحوصة مختبريٱ والحدل بأستخدام الاليات التخصصية وصولا إلى المقطع التصميمي ومن ثم المباشرة بأعمال التبطين".

ولاحقا، "تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الاعمال الجارية بمشروع سدة الهندية في محافظة بابل، للاطلاقات المائية.

وبحسب بيان الوزارة، قال الحمداني إن "زيارتنا لسدة الهندية لغرض الاطلاع على الاعمال الجارية فيها من قبل ملاكات الوزارة ومتابعة الإطلاقات المائية منها باتجاه محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية ضمن الموازنة المائية العامة والخطة التشغيلية المعدة من قبل الوزارة للعام الحالي وتأمين المياه الخام إلى محطات الاسالة في محافظة كربلاء المقدسة مع حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأكد "على ضرورة التزام المحافظات بالحصص المائية المقررة لكل محافظة بهدف تأمين إيصال المياه للجميع وبعدالة و لإنجاح الخطط الزراعية لهذا الموسم"، مضيفا أن "أزمة الشحة الحالية أزمة بلد وليس أزمة وزارة الموارد المائية وضرورة تعاون الجميع لتجاوزها"، داعيا "الحكومات المحلية للتعاون مع ملاكات الوزارة من أجل أداء أعمالهم ضمن ماهو مخطط له لرفع جميع التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة وعلى مدار السنة لتوفير المياه للجميع وبعدالة".

وأكمل البيان أن "الوزير والوفد المرافق له تابع أعمال تنفيذ كورنيش سدة الهندية الذي تنفذه تشكيلات الوزارة".

واثنى "على جهود ملاكات الوزارة العاملة فيها لجعلها مكانا ترفيهيا سياحيا تقصده العوائل من جميع المحافظات".

وبين أن "الحمداني استمع إلى مجموعة من المشاكل والمعوقات والملاحظات من قبل مدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة موجها بأيجاد الحلول السريعة والمناسبة لها ضمن ماهو متاح".

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