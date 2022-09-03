2022/09/03 | 16:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OxuWs1KwT2M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال كوجر - عضو اللجنة المالية | عقوق الموازنة يربك الحركة الاقتصادية .. وحلول التمرير نيابية حصرا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمال كوجر - عضو اللجنة المالية | عقوق الموازنة يربك الحركة الاقتصادية .. وحلول التمرير نيابية حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).