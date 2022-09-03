2022/09/03 | 16:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف العمل مرة أخرى بمحطة زابوريجيا النووية بسبب القتال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/03 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف العمل مرة أخرى بمحطة زابوريجيا النووية بسبب القتال) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف العمل مرة أخرى بمحطة زابوريجيا النووية بسبب القتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).