بعد استثناء كربلاء من القطع المبرمج.. تجدد الدعوات لتخفيض اجور المولدات الاهلية

2022/09/03 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مواطنون دعوتهم لمحافظ كربلاء نصيف

الخطابي، اليوم السبت، باعادة النظر

بالتسعيرة الشهرية للمولدات الاهلية،

يأتي ذلك بعد قرار وزارة الكهرباء

باستثناء المحافظة من القطع المبرمج

اعتباراً من اليوم 3 ايل

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