اقوى رجل بالعراق.. رويترز : السيستاني اوقف انزلاق العراق مرة اخرى الى الحرب

2022/09/03 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف تقرير لوكالة رويترز للأنباء،

اليوم السبت، المرجع الديني الأعلى

السيد علي السيستاني، بأنه "أقوى رجل" في

العراق.

ونشرت رويترز تقريرها بعنوان: "كيف أوقف

رجل دين يبلغ من العمر 92 عاماً انزلاق

العراق

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