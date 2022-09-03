أزمة الوقود في كركوك والموصل سببها صفقة بين النفط وشركات كردية

2022/09/03 | 16:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: هدد رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي، السبت 09/03/2022، الحكومة...

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