2022/09/03 | 16:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت وزارة الدفاع الروسية إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدة جنيف لحظر الأسلحة...

ظهرت المقالة روسيا: سنقدم أدلة تثبت انتهاك أمريكا وأوكرانيا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية أولاً على المسلة.

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