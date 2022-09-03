الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

2022/09/03 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 01 آب/أغسطس 2022 © غيتي/غيتي عبر فرانس برس سبنسر بلات الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تحت شعار “اغتصابي مهم جسدي مهم”، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا “تاريخيا” بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي […]

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