كاظم الساهر يكشف: أحببت كورونا وهذا سر عزلتي وحقيقة غيابي عن مصر

2022/09/03 | 17:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطل الفنان العراقي كاظم الساهر من جديد على جمهوره في مصر بعد غياب أكثر من 10 سنوات، إذ أحيا حفلا غنائيا في منطقة الساحل الشمالي، كما ظهر في برنامج تلفزيوني كشف فيه عن سر غيابه وما تردد عن عزلته.

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