المرشد الإيراني: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى

2022/09/03 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي،

إن القوى الاستكبارية تعترف اليوم بأن

الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت

وأجهضت الكثير من مطالبها.

وأضاف المرشد في كلمة ألقاها خلال

مراسم استقبال المشاركين في ا

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