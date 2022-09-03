2022/09/03 | 17:13 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي،
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إن القوى الاستكبارية تعترف اليوم بأن
الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت
وأجهضت الكثير من مطالبها.
وأضاف المرشد في كلمة ألقاها خلال
مراسم استقبال المشاركين في ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشد الإيراني: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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