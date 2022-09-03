المرشد الإيراني: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى



المرشد الإيراني: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى
2022/09/03 | 17:13 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي،

إن القوى الاستكبارية تعترف اليوم بأن

الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت

وأجهضت الكثير من مطالبها.

وأضاف المرشد  في كلمة ألقاها خلال

مراسم استقبال المشاركين في ا

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