واشنطن ترفض ربط طهران الاتفاق النووي بوقف تحقيقات وكالة الطاقة

2022/09/03 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الإدارة الأميركية، الجمعة، ربط إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لدبلوماسي غربي.

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