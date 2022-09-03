عزبة صحراء أبوظبي.. ملاذ ساحر وأصيل يعكس الحياة التقليدية لبدو الإمارات

2022/09/03 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة لقضاء يوم في العزبة، ملاذ إماراتي في الصحراء حيث ينقل السكان المحليون قصصًا قديمة ومهارات للبقاء في الصحراء وكيفية تربية الإبل، تقدم نظرة مضيئة داخل عالم الحياة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، الذي غالبًا ما يكون مجهولاً.

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