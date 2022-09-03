بالصور.. في مباراة مليئة بالفرص الضائعة.. ليفربول يعادل مضيّفه إيفرتون من دون أهداف

2022/09/03 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر إيفرتون وضيفه ليفربول سلسلة كبيرة من الفرص، ليتعادلا صفر – صفر، مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل ليفربول المركز الخامس مؤقتا، بعدما جمع نقطته التاسعة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

اعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على طريق اللعب المعتادة 4-3-3، وفي الناحية المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون فرانك لامبارد، إلى طريقة اللعب نفسها.

وباغت إيفرتون ضيفه الأحمر بهجمة مرتدة في الدقيقة 6، عندما مرر نيل موباي الكرة إلى أمادو أونانا الذي سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس ليفربول أليسون بيكر بسهولة.

وهدأ اللعب قليلا، قبل أن يوجه أرنولد كرة عرضية من اليمين، قابلها العملاق نونيز برأسه فوق المرمى في الدقيقة 18.

ووصلت الكرة إلى أنتوني جوردون على حافة منطقة جزاء ليفربول، وسدد لاعب إيفرتون بدقة، إلا أن الحارس أليسون تواجد في المكان المناسب وسيطر على الكرة في الدقيقة 23.

واقترب إيفرتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة 32، عندما تقدم جوردون بالكرة، قبل أن تصل الكرة إلى موباي داخل منطقة الجزاء، فقطع فان دايك مدافع ليفربول الكرة من أمام المهاجم الفرنسي، قبل أن تصل إلى توم ديفيس الذي سدد بوجه القدم الخارجي في القائم.

ورد ليفربول في الدقيقة 40، عندما أرسل صلاح كرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها مهاجم الريدز داروين نونيز برأسه ليسددها فوق المرمى.

وفي الدقيقة 43، كاد ليفربول يسجل هدف التقدم، عندما سيطر نونيز على الكرة في الناحية اليمنى، ثم سدد كرة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد ثم ارتدت الكرة من العارضة، لكن مدافعي إيفرتون فشلوا في إبعاد الكرة، التي وصلت إلى لويس دياز الذي راوغ قبل التسديد في القائم!.

ودخل روبرتو فيرمينو إلى تشكيلة ليفربول بين الشوطين بدلا من كارفاليو، وانطلق دياز من الناحية اليسرى، ومرر إلى نونيز الذي لم يحسن التعامل مع الكرة فسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47.

ووجه إليوت كرة منخفضة لم يستطع فيرمينو الوصول إليها، لتستقر عند تسيميكاس الذي سدد بعيدا عن المرمى من زاوية ضيقة في الدقيقة 49.

ومرت تسديدة أكروباتية خلفية من موباي فوق مرمى ليفربول في الدقيقة 50، ثم سيطر بيكفورد حارس إيفرتون على تسديدة من نونيز في الدقيقة 54.

ولاحقا شارك أندي روبرتسون وجيمس ميلنر مكان روبرتسون وأرنولد في تشكيلة ليفربول.

وقام جوردون بانطلاقة خطيرة من الجناح الأيسر، قبل أن يمرر تجاه باترسون الذي سدد كرة وقف جوميز مدافع الريدز في طريقها، في الدقيقة 63.

وبعدها بدقيقة واحدة، تألق بيكفورد في التصدي لكرتين من فيرمينو، قبل أن يبعد حارس التوفيز تسديدة فابينيو الزاحفة إلى ركنية.

وحال الحارس أليسون دون تسجيل موباي للهدف الافتتاحي لإيفرتون في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفا عن طريق كودي، ألغته تقنية الفيديو لاحقا لوجود تسلل.

وزج المدرب كلوب بورقة ديوجو جوتا مكان نونيز في الدقيقة 80.

وكاد بديل إيفرتون دوايت ماكنيل، أن يضع فريقه في المقدمة بالدقيقة 84، لكن تسديدته المرتدة من الدفاع أبعدها أليسون بأطراف أصابعه فوق المرمى.

وأوشك ليفربول أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 87، عندما مرر محمد صلاح كرة بوجه القدم الخارجي إلى فيرمينو الذي تابعها بلمسة واحدة “أنيقة” فأبعدها المتألق بيكفورد.

وفي الوقت بدل الضائع، أصاب صلاح القائم القريب، دون أن يتمكن جوتا من متابعة الكرة أمام المرمى، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

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