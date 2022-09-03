بالصور.. بحضور الملحق العسكري بأمريكا.. الدفاع تجري مراسيم نقل جثمان الطيار عمار عاصي الى العراق

2022/09/03 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، إجراء مراسيم نقل جثمان الطيار الراحل عمار عاصي من اتلانتا الأميركية إلى العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “أُجريت في ولاية اتلانتا الأمريكية، مراسم توديع جثمان الشهيد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حادث غرق”.

وأوضحت، أنه “وجرت المراسم بحضور الملحق العسكري العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن مهند عبد عبود، والعقيد الطيار الركن ياسر المعتصم بالله شريف، والعقيد الطيار جابر كامل جابر، والنقيب زيد حسن جعفر، وفريق أداء التحية من قاعدة “Fort Rucker“.

وأضافت، “وجرت هذه المراسم رغم الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها الولاية المذكورة من تساقط الأمطار الغزيرة، هذا وقد تم نقل جثمان الشهيد مع بقية الضباط الذين حضروا مراسم التوديع إلى ارض الوطن ليوارى مثواه الأخير”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع، توضيحاً بشأن مصرع العقيد الطيار عمار حمدان بالولايات المتحدة، مشيرة إلى فتح تحقيق مشترك مع الجيش الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان لها بتاريخ (26 آب 2022)، إنه “رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب الى قيادة طيران الجيش”، نود أن نبين بشأن الحادث ما يلي:

اولاً – إن العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الأميركية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة أسابيع في فورت روكر.

ثانياً – في يوم السبت 20 آب 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا.

ثالثا – في حوالي الساعة 12:55 مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور.

رابعاً – بعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه إلا في صباح يوم الاثنين 22 آب 2022″.

وأضافت، “مما ذكر أعلاه تؤكد الوزارة أن هناك تحقيقاً مشتركاً ومستمراً في الحادث أعلاه ما بين الجيش الامريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة الى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل الى حقيقة ما جرى”.

وتابعت، “منذ اللحظة الأولى لحدوث الحادث ولحين انتشال جثمان الشهيد ولغاية الآن فإن وزارة الدفاع ومن خلال ممثليها في الولايات المتحدة الامريكية متواجدة خطوة بخطوة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالشهيد ولحين وصول جثمانه الى بغداد”.

وأشارت الى أن “أي حادث يقع لأي قائد أو ضابط أو منتسب ينتمي لها لن يتم التهاون فيه، وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابساته والوقوف على حقيقة ما جرى”.

ودعت الوزارة “كافة القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الأخبار والاستقصاء عن الحقيقة من المواقع الرسمية للوزارة فقط”.

ونعت وزارة الدفاع، في وقت سابق، العقيد الطيار عمار عاصي، والذي لقى مصرعه اثناء مهمة تدريبية بالولايات المتحدة الاميركية.

وذكرت الوزارة في بيان لها بتاريخ (24 اب 2022)، انه “بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة من 5/4/2022 ولغاية 1/9/2022 في ولاية الباما قاعدة روكر”.

وأضاف البيان انه “كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة آنفاً وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى الى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وقد عُثر على جثته بعد عمليات البحث”.

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