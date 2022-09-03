بناء على معلومات استخبارية دقيقة.. الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي بالموصل

2022/09/03 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في الموصل.وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي، أن “قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى لهيئة الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في مركز مدينة الموصل”.وأضاف أنه “هذه العملية جاءت استكمالاً للواجبات النوعية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية”، لافتاً إلى أن “المعتقل يعمل مع التنظيمات الإرهابية بما يسمى جيش (العسرة ديوان الجند)، كما يمتلك رقماً احصائياً بما يسمى بودرة رواتب عصابات داعش الإرهابية”.وأشار إلى أنه “تم استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل”.

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