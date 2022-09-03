2022/09/03 | 17:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب سيجارة يتسبب بحريق في بستان زراعي بذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/03 | 17:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب سيجارة يتسبب بحريق في بستان زراعي بذي قار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب سيجارة يتسبب بحريق في بستان زراعي بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).