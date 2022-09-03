مواد غذائية يحتاجها التلاميذ في بداية العام الدراسي

2022/09/03 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الدكتور إوليغ لينيوف، أخصائي طب الأعصاب، أن الطالب في بداية العام الدراسي يحتاج إلى مواد غذائية تساعده على الاندماج مع الدراسة.

ويشير الطبيب الروسي، إلى أنه يتطلب من التلاميذ في بداية العام الدراسي، زيادة مستوى نشاطهم العقلي بعد العطلة الصيفية.



ولتحسين الوظائف المعرفية وتنشيط الجهاز العصبي المركزي، من المفيد إضافة الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي المعتاد.

ويقول، “الجوز من المنبهات الضيقة النطاق للجهاز العصبي المركزي.



يحتوي الجوز على حمض الأراكيدونيك، الذي يحفز عمليات الطاقة في الدماغ.



لذلك يجب على الطلاب تناول الجوز إذا لم تكن هناك موانع صحية، ويكون من الأفضل تناوله مع العسل.



كما أن مجموعة فيتامين B الموجودة في مواد غذائية كثيرة تحفز الدماغ أيضا”.

ويضيف، يمكن أيضا مع بداية العام الدراسي إضافة الثمار والفواكه المختلفة للنظام الغذائي للطالب.



لأن لها تأثيرا إيجابيا في عمل الدماغ.

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