أمريكا تبقي على الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على الصين

2022/09/03 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.وذكر مكتب الممثلة الأمريكية للتجارة - وفقا لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم السبت - أن الرسوم …

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