أوامر مشددة حيال

2022/09/03 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن صدور اوامر امنية عليا حيال "ورش السكراب" في البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "انفجار مخلفا حربيا في ورشة للسكراب في كفري على الحدود بين ديالى والسليمانية يوم امس وسقوط ضحايا سبقها خروقات في بعض المحافظات حيال تعامل بعضها بمواد خطرة تهدد الحياة دفع الى صدور اوامر امنية عليا من بغداد".

واضاف المصدر، ان "الاوامر تقضي بمتابعة ورش السكراب بشكل مباشر مع اصدار جملة من المحظورات ابرزها الابلاغ الفوري عن اي اجسام غريبة وعدم التعامل معها مع عدم شراء اي مواد تعود لمنشآت او مركبات عسكرية سواء اكانت دروع او غيرها وعدم نقل اي مواد بين المحافظات الا من خلال موافقات اصولية".

واشار الى ان "ديالى وبقية المحافظات تضم العشرات من ورش السكراب التي تحتاج الى رقابة وادارة مباشرة لتفادي ان حوادث بالاضافة الى احتواء ملف نقل كميات كبيرة من الحديد خارج المدن بعضها بدون اي موافقات اصولية".

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