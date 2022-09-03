2022/09/03 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن حقيقة مضاعفة رئيس الائتلاف نوري المالكي اطقم الحماية الخاصة به بعد احداث الخضراء.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "بعض الفيديوهات التي انتشرت في الايام الاخيرة حول مضاعفة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اطقم الحماية بعد احداث الخضراء الاخيرة غير دقيقة ولم يجر اي تغيير مباشر باعدادها".واضاف المصدر، ان "الحديث عن سحب حمايات المالكي ايضا اخبار غير دقيقة"، مؤكدا ان "التكهنات التي تطلق حاليا على ملف حماية المالكي تأتي ضمن حرب الشائعات وتضليل الرأي العام وخلق حالة من عدم الاستقرار من خلال رسائل تقف وراءها جهات متعددة".واشار الى ان" المالكي لم يغادر منزله قبل او بعد احداث الخضراء، هو وبقية قادة الاطار ويمارس نشاطه السياسي وكان يوم امس في زيارة لمجلس العزاء على شهداء الحشد الشعبي في الخضراء بحضور اغلب قادة الاطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ضاعف المالكي "أطقم الحماية" بعد أحداث الخضراء؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ضاعف المالكي "أطقم الحماية" بعد أحداث الخضراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).