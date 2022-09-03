تعادل مثير بين ليفربول وإيفرتون في مباراة الفرص الضائعة بالدوري الإنجليزي

2022/09/03 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه إيفرتون، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.قدم فريقي إيفرتون وليفربول، مباراة كبيرة على الجانب الهجومي، وأظهر كل منهما على الرغبة في تسجيل الأهداف.في الدقيقة 8، أهدر نيال موباي فرصة إحراز هدف التقدم لصالح إيفرتون، داخل شباك ليفربول، بتسديدة تمر بجوار قائم أليسون بيكر.وأضاع الأورجواياني داروين نونيز، فرصة تسجيل الهدف الأول لليفربول، برأسية بعيدة عن مرمي بيكفورد حارس إيفرتون بالدقيقة 19.وسدد جوردون لاعب إيفرتون، صاروخية من أمام منطقة جزاء في الدقيقة 23، لكن يتصدي لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر.وأنقذ القائم مرمي ليفربول، من هدف مؤكد، بعد تسديدة من توم ديفيس لاعب إيفرتون، بالدقيقة 32 من عمر أحداث الشوط الأول.وإنتفض ليفربول في أخر دقائق الشوط الأول، وأنقذ القائم وبيكفورد، مرمي إيفرتون من هدفين بأقدام نونيز ولويس دياز في الدقيقة 43.وفي الشوط الثاني، تصدي بيكفورد حارس إيفرتون، لتسديدة قوية من داروين نونيز مهاجم ليفربول، كانت قريبة من الشباك بالدقيقة 54.وبالدقيقة 64، سدد البرازيلي روبرتو فيرمينو كرة قوية، تصدي لها ببراعة بيكفورد حارس إيفرتون، ويحولها إلي ركنية.وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، لهدفين مؤكدين من الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وفابينيو.وفي الدقيقة 65، تصدي البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، لكرة خطيرة بأقدام موباي بعد هجمة مرتدة للتوفيز.وخطف كونور كوادي الهدف الأول لصالح فريق إيفرتون داخل شباك ليفربول بالدقيقة 69، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.وفي الدقيقة 84، سدد ماكنيل كرة قوية على مرمي ليفربول، لكن تصدي لها أليسون بيكر، ويحرم التوفيز من الهدف الأول.وبالدقيقة 96، حرم قائم إيفرتون، النجم المصري محمد صلاح، من خطف هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول. ظلت المباراة سجالا بين إيفرتون وليفربول، حتي صافرة النهاية بالتعادل السلبي بين الطرفين، وخروج كل منهما بنقطة.بهذة النتيجة، يرفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يصل إيفرتون للنقطة 4 في المركز الـ 14.

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