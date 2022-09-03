بعد محاولات ردمها.. ما هي حفرة الخسفة التي ابتلعت آلاف العراقيين جنوب الموصل؟

2022/09/03 | 17:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 5 سنوات على استعادة القوات العراقية السيطرة على الموصل من قبضة تنظيم الدولة، لا تزال حفرة الخسفة التي ابتلعت آلاف المدنيين والعسكريين تمثل شاهدا على المأساة التي شهدتها هذه المدينة.

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