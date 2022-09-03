توضيح رسمي بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في صلاح الدين

2022/09/03 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي

(الفيس بوك)الاعتداء الذي حصل على احد المنتسبين من شرطة حماية النفط من قبل امرأة في محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.

بالساعة٢٢٣٠من يوم ٢٠٢٢/٩/٢ حضر الى مركز شرطة القادسية التابع الى قسم شرطة تكريت المشتكي(ح .س م)المنسوب الى شرطة حماية النفط انه بالساعة ١٧٠٠ من نفس اليوم وعندما كان مكلف بواجب رسمي في حماية محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.



حيث طلب الشكوى ضد المدعوة(ص .س.



م) والتي تروم الدخول الى المحطة عكس السير وعندما حاول منعها قامت بالاعتداء عليه والتلفظ بكلام غير لائق والسب والشتم الا الانضباط العالي والتصرف القانوني من قبل المنتسب.



تم تقديم دعوة قضائية بالحادث تم عرض الاوراق التحقيقية على السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة(٢٢٩ ق ع) وتم تنفيذ امر القبض وايداعها التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

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