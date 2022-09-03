المرور العامة تطرح آلية الحصول على إجاز السوق للمرة الأولى

2022/09/03 | 18:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحا بشأن كيفية الحصول على إجازة السياقة.

وقالت المديرية في بيان، اليوم السبت، إن “آلية الحصول على إجازة السياقة للمرة الأولى تكون كما يلي:

1- سحب استمارة منح إجازة لأول مرة. (متوفرة مجاناً في موقع تسجيل المركبات وإصدار إجازة السوق).

2-اجراء الفحص الطبي /دفع رسم (25 الف دينار).

3-التوجه لإدخال البيانات والبصمة والتدقيق وتدفع رسم (80 الف دينار عن إصدار لأول مرة، وطباعة بطاقة الاجازة، ومدة النفاذ 10 سنوات قادمة).

4-التوجه مباشرة إلى لجنة إختبار السياقة، ودفع رسوم مقدارها (30 ألف).

5-وبعدها شعبة البيمنت قبل الطباعة والانتظار 30 دقيقة لغرض الاستلام.

وأوردت المديرية في بيانها (أجوبة لإسئلة مكررة)، كما يلي:

أ‌.



المنتسب العسكري أو الأمني مشمول بالفحص الطبي في حالة الإصدار لأول مرة، ويستثنى منه في حالة التجديد فقط.

ب‌.



يستغرق إصدار الإجازة ساعة واحدة إلى ساعتين فقط.

ت‌.



رسوم الاجازة هي رسوم محددة بقانون من مجلس الوزراء وموحدة في كل مديريات المرور في العراق وليس من صلاحيات مديرية المرور تخفيضها أو عدم استيفائها.

ث‌.



المستمسكات المطلوبة: بطاقة السكن + البطاقة الوطنية فقط، وفي حال لم يكن لديك بطاقة وطنية يجب جلب جنسية + شهادة جنسية.

ج‌.



في حال عدم اجتيازك الاختبار (لا قدر الله) فإن رسم الاختبار النظري الذي مقداره 10 الاف دينار.

ح‌.



باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب نوع العجز، لا يجوز الاختبار بالسيارات الشخصية، وذلك لتوفر سيارات من قبل الشركة المتعاقدة على الاختبار المروري والتي تستوفي الرسوم المذكورة في الخطوة الثالثة مقابل توفير وسائل الاختبار من حاسبات وسيارات ومنظومة الرادار وموظفيها..



الخ وهي غير تابعة للمرور.

د‌.



يكون اختبار السياقة بناقل حركة (كير) أوتوماتيكي أو عادي حسب رغبة المواطن.

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