2022/09/03 | 18:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد زيارة الأربعين، شرعت المواكب الخدمية بنصب الخيام وفتح البيوت وتقديم الخدمات...

ظهرت المقالة المواكب الخدمية تحتضن زوار الأربعين بسفرة موحدة من البصرة الى كربلاء أولاً على المسلة.

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