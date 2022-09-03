2022/09/03 | 18:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يعتمد العراق بأكثر من 95% على صادرات النفط الخام لبناء الموازنة العامة سنويا، في...

ظهرت المقالة العراق يستثمر ارتفاع عائدات النفط بشراء الذهب والسندات أولاً على المسلة.

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