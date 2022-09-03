2022/09/03 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أمريكي، اليوم السبت، عن تحول

السعودية إلى "عاصمة المخدرات" في منطقة

الشرق الأوسط، فيما اتهم مختصون

سعوديون جهات سورية ولبنانية بإغراق

البلاد بالحبوب المخدة.

وقالت شبكة (سي.أن.أن) الأميركية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير امريكي: السعودية تحولت إلى عاصمة مخدرات الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير امريكي: السعودية تحولت إلى عاصمة مخدرات الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).