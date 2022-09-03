2022/09/03 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر مقرب من التيار الصدري، اليوم السبت، حقيقة وجود تظاهرات مرتقبة للتيار الصدري.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الخطاب الاخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي انهى بموجبه تظاهرات امام مقتربات المنطقة الخضراء بعد الاشتباكات العنيفة والتي ادت الى سقوط ضحايا كانت واضحة جدا في نقاطها وليس بالامكان خروج اي تظاهرة بعنوان التيار الصدري الا بموافقته بشكل مباشر".واضاف، ان "التيار الصدري هم جزء من الشعب واي تحرك شعبي يدعو لمطالب مشروعة في بغداد او اي محافظة اخرى يمكن لاي شخص مؤمن بفكر التيار الصدري وقائده المشاركة بها بعنوانه الشخصي وليس التيار"، لافتاً الى ان "استمرار الظلم والفساد ومحاولات قوى التحكم بالقرار العراقي قد تؤدي الى تغيرات كبيرة قد تدفع الى عودة التظاهرات مرة اخرى للشعب والذي يشكل التيار الصدري جزءاً منه بطبيعة الحال".واشار الى ان" التيار الصدري ينتظر نتائج التحقيق في سقوط عشرات الشهداء في مقتربات الخضراء وهم متظاهرون عزل"، مؤكداً "اهمية ان ياخذ القانون مجراه في معاقبة من تسبب في نزيف الدماء التي فجعت عشرات العوائل العراقية من كل المحافظات".

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