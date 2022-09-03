النزاهة النيابية تكشف عن عقدها اجتماعات عديدة خارج مبنى البرلمان

2022/09/03 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية غريب عسكر، اليوم السبت، عن الاماكن التي تعقد فيها اجتماعات لجنة النزاهة النيابية في ظل إغلاق مبنى مجلس النواب.

وقال عسكر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "لجنة النزاهة النيابية مستمرة في عقد اجتماعاتها وعملها الرقابي في متابعة عمل المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك مراقبة ومتابعة مشروع الأمن الغذائي الذي شمل جميع المحافظات".

وأضاف، ان "اللجنة عقدت بعض من اجتماعاتها في مبنى هيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية وكذلك عقدت اجتماعات في مكاتب بعض اعضاء مجلس النواب في بغداد".

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