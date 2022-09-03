2022/09/03 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OJnCntVNhWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرصة تتسبب بأزمة بين وزارة الدفاع العراقية ومحافظة النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرصة تتسبب بأزمة بين وزارة الدفاع العراقية ومحافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).