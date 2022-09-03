المملكة المتحدة توافق على استخدام لقاح فايزر الجديد المضاد لأوميكرون

2022/09/03 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا السبت أنها وافقت على جيل جديد من لقاح “كوفيد-19” تنتجه شركة فايزر/بايونتيك ويستهدف المتحورة أوميكرون.وتتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معزّزة “ثنائية التكافؤ”، تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحورة أوميكرون (BA.1) بحسب ما ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بيان.[…]

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