أوكرانيا: الحظر النفطي على روسيا سيخفض دخلها بنسبة 40%

2022/09/03 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال جيرمان جالوشينكو، وزير الطاقة الأوكراني ، إن الحظر النفطي الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا العام المقبل سيؤدي إلى خفض دخلها بنسبة 40 بالمائة على الأقل.وأضاف جالوشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم …

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