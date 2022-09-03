متسابق سعودي ينجو من احتراق سيارته ويوثق لحظات التهام النيران لها بـ

2022/09/03 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران سيارة سائق الرالي السعودي، يزيد الراجحي، خلال سباق "باها" في بولندا، السبت، في حين خرج المتاسبق السعودي وشريكه في القيادة بسلام، وفق فيديو على صفحة فريقه الموثقة.

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