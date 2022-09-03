2022/09/03 | 18:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد،اليوم السبت ، إن "خلية الإعلام الحكومي تواصل لليوم الرابع على التوالي جولتها الميدانية المشتركة مع هيئة المنافذ الحدودية الى المنافذ الحدودية المشمولة بدخول الزائرين من دول الجوار وبقية دول العالم، تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء الخ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من الكاظمي ..استنفار الجهدين الحكومي والخدمي لدعم هيئة المنافذ الحدودية لدخول الزوار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من الكاظمي ..استنفار الجهدين الحكومي والخدمي لدعم هيئة المنافذ الحدودية لدخول الزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).