تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

2022/09/03 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاشتباكات في ليبيا، السبت، بين عدة فصائل مسلحة غربي العاصمة طرابلس، فيما عززت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيطرتها على العاصمة.

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