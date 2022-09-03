2022/09/03 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانت تسير في آخر نقطة من قضاء المدينة

في محافظة البصرة المتجه نحو قضاء

الجبايش في محافظة ذي قار يستوقفك موكب

علقت على على جدرانه صور خمسون شهيدا من

عشيرة واحدة كانوا خداما حسينوين وقضوا

نحبهم في جبهات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قارعوا النظام المباد ولبوا فتوى الجهاد.. عشيرة استشهد خمسون خادما حسينيا منها دفاعا عن العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قارعوا النظام المباد ولبوا فتوى الجهاد.. عشيرة استشهد خمسون خادما حسينيا منها دفاعا عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).