بعد ادراجه على لائحة التراث العالمي هور الجبايش يحتضر (صور)

2022/09/03 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات من هور

الجبايش في محافظة ذي قار، حيث يلاحظ

جفاف الهور بشكل شبه كامل.

تصوير: عمار الخالدي

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