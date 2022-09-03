سعر البنزين والمواطن

2022/09/03 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها،

أوبك بلص، حددت حصة الإنتاج النفطي

الخاص بالعراق لتكون 4.580 مليون برميل

يوميا خلال شهر تموز، وكان 4.370 مليون

برميل يوميا خلال شهر آذار وق

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