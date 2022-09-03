النصر يكشف حقيقة سحب فوج حماية العبادي من الخضراء

2022/09/03 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، حقيقة سحب فوج حماية زعيم الائتلاف حيدر العبادي من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يحيط الرأي العام، بأنّ العبادي ليس لديه فوج حماية، وكل ما يشاع خلاف ذلك فهو عار عن الصحة".وأشار إلى أن "حماية العبادي هي حماية شخصية، وهي الأقل عدداً من بين حمايات الشخصيات الرسمية"، وفق البيان.

وكانت قد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباء تشير إلى سحب أفواج حماية العبادي وشخصيات سياسية أخرى من الخضراء على خلفية الأحداث الأخيرة التي حصلت في تلك المنطقة.

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