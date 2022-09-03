أحد مطاعم ميسان يتسبب بتسمم 152 مواطناً

2022/09/03 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام صحة ميسان علي العلاق، اليوم السبت، عن دخول 152 مواطنا الى مستشفيات المحافظة جراء التسمم بعد تناولهم وجبة عشاء في احد المطاعم.

وقال العلاق في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "فرق الرقابة الصحية سجلت ادعاء المواطنين الذين اصيبوا بحالة تسمم، بتناولهم وجبة عشاء في ليلة الجمعة من نفس المطعم وبذات الوقت".

وبينت أن "فرقنا توجهت إلى المطعم وأخذت عينات من الطعام المجفف والسلاطات وغيرها وامرت مباشرة بغلق المطعم بالتعاون مع الاجهزة الأمنية".

وأضاف العلاق أن "المطعم الذي ادعى المواطنين انهم تسمموا بسببه كان قد افتتح قبل أيام دون أي موافقات".

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