مكتبه يوضح حقيقة امتلاك حيدر العبادي فوج حماية

2022/09/03 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، توضيحا بشأن حقيقة امتلاك العبادي فوج حماية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "يحيط (ائتلاف النصر)الرأي العام، بأن رئيس الوراء الأسبق حيدر العبادي ليس لديه فوج حماية، وكل ما يشاع خلاف ذلك فهو عار عن الصحة".

وأوضح "وللعلم، حماية العبادي هي حماية شخصية، وهي الأقل عدداً من بين حمايات الشخصيات الرسمية".

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